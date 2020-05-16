Американцы захотели покупать мегадома

Американцы на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране захотели покупать мегадома, пишет CNBC. На рынке появились сразу три таких предложения.

Спрос на элитное жилье в США начинает восстанавливаться. Так, за неделю с 3 по 10 мая число обращений к риелторам выросло на 5,5 процента по сравнению с ожиданиями специалистов. Такая тенденция проявлялась каждую неделю на протяжении апреля.

Также снизилось количество объектов недвижимости, которые владельцы снимали с продажи после того, как на них не удавалось найти покупателей. Этот показатель в апреле достиг максимума, но теперь снизился с 7,2 до 6,6 процента от общего числа представленных на рынке лотов.

В то же время продавцы стараются активнее реализовать свои дома из-за сложившейся в глобальной и американкой экономике неопределенности. Таким образом, сейчас складывается ситуация, когда восстанавливающийся спрос встречается со все еще высоким предложением, отмечают опрошенные изданием специалисты.