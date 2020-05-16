Азербайджанцы потратили на еду свыше 6 миллиардов манатов

В январе-апреле 2020 года в розничной торговой сети населению Азербайджана было продано товаров на сумму 11 516,1 млн манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 6 169,7 млн манатов, непродовольственных товаров на сумму 5 346,4 млн манатов. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, в результате введения особого режима и в торговом секторе с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции в апреле текущего года, по сравнению с мартом розничный торговый оборот сократился на 33,1%, в том числе по непродовольственным товарам на 38,6%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за отчетный период торговый оборот уменьшился на 1,9%, в том числе по непродовольственным товарам на 6,5%, по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям увеличился на 2,6%. Электронный торговый оборот по сравнению с январем-апрелем прошлого года увеличился в 1,6 раза.

За отчетный период среднемесячные расходы на душу населения на покупку продовольствия, напитков и табачных изделий составили 154,9 маната, на покупку непродовольственных товаров – 134,2 маната.