У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом

Иностранные инвесторы в марте избавились от американских гособлигаций на 256 миллиардов долларов. Ценные бумаги продавали как частные вкладчики, так и центробанки по всему миру, свидетельствует статистика министерства финансов США.

Уровень продаж оказался беспрецедентным и неожиданным, поскольку в предыдущие кризисы, например, в 2008-м году, бумаги, напротив, пользовались спросом. Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации.

Саудовская Аравия продала облигаций на 25,3 миллиарда долларов, Бразилия — на 21,5 миллиарда, а Индия — на 21 миллиард.