Си Цзиньпин: Китай своевременно проинформировал ВОЗ о коронавирусе

Китай своевременно и без задержки проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке коронавируса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает ТАСС.

"Китай, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса", - сказал он.