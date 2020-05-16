Увольнения в отделе Зейнала Нагдалиева
Уволены пять сотрудников Отдела по территориально-организационным вопросам Администрации президента, сообщает издание Unikal.org.
Согласно информации, свои должности потеряли Али Газиев, Насир Мухтарлы, Абульфат Рафиев, Орхан Мамедов и чиновник по имени Кямран (фамилия не приводится – ред.).
Отметим, что отделом, в котором работали эти чиновники, руководит Зейнал Нагдалиев. Этот отдел курирует деятельность местных исполнительных властей.
Издание отмечает, что уволенный Абульфат Руфиев курировал Имишлинский район, а Насир Мухтарлы был заведующим сектором в Отделе регионального управления и работы с органами местного самоуправления.