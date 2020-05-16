Согласно информации, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре завершено следствие по уголовному делу о хищении денежных средств председателем Наблюдательного совета ОАО RoyalBank Али Джамом и его сыном, директором кредитного департамента банка Фуадом Джамом, путем оформления фальшивых кредитных договоров на имена граждан.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Али Джам и Фуад Джам, используя служебное положение, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы и оформления кредитов на имена 31 юридического и физического лица присвоили 8,5 млн манатов, перечисленные Государственным агентством по сельскохозяйственным кредитам при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана на счет ОАО RoyalBank для выдачи сельхозкредитов.

Кроме того, установлены основания для подозрений в том, что Али и Фуад Джам, скрывая фактический источник, легализовали незаконно переведенные на банковские счета и компании, находящиеся в 19 странах, в том числе в Индии и Франции денежные средства на 7,3 млн манатов.

В результате следственно-оперативных мероприятий Фуад Джам был задержан при возвращении на территорию Азербайджана 24 июня 2019 года, а Али Джам 6 июля 2019 года был экстрадирован в нашу страну. Им были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 313 (служебный подлог), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем) УК АР.

Расследование по уголовному делу завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.