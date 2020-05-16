Путин обратился к мусульманам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и попросил их отмечать исламский праздник Рамазан-байрам дома. Об этом он заявил на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана, передает ТАСС.

Путин добавил, что к этому мусульман призывают и священнослужители. Их просят отказаться от коллективных молитв и от встреч большими компаниями.

По словам президента России, он рассчитывает, что «авторитетное слово будет услышано».

Рамазан-байрам — праздник, который символизирует окончание Рамазана, месяца строгого священного поста. В 2020 году Рамазан-байрам пройдет в ночь на 24 мая.