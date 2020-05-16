Борьба Ильхама Алиева на два фронта бегло по итогам

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Разбушевавшаяся пандемия, кажется, поставила на колени глобальную экономику. Итоги четырех месяцев ясно показывают, какая угроза нависла над мировой экономикой. О росте ВВП, показатель которого служит индикатором развития экономики, говорить сегодня не приходится. Более того, в некоторых странах он принял отрицательное значение. А по мнению многих экспертов, по итогам текущего года ниже нуля упадут многие экономики, в том числе и в развитых странах. И совсем неплохо на этом фоне смотрятся показатели Азербайджана.

экономика Азербайджана демонстрирует любопытные цифры

Реальный рост ВВП Азербайджана за четыре месяца с начала года составил 0,2%. Рост, конечно, минимальный, и при других обстоятельствах за это лишь можно было бы покритиковать правительство. Ведь правительство само на этот год прогнозировало рост ВВП на уровне 3%, и этот прогноз пока не пересмотрен с учетом пандемии коронавируса. А такими темпами далеко не уедешь. Но в нынешней ситуации, когда вокруг все только и говорят о невиданном по масштабам кризисе, банкротствах и миллиардных потерях, совсем даже неплохо. И путь рост экономики на уровне погрешности, но до минуса еще не упал. А это уже позволяет говорить, что меры борьбы с опасностью и предотвращению ее последствий были выбраны верно.

Чтобы читателю было яснее, отметим, что номинальный объем ВВП страны за четыре месяца составил почти 22,5 млрд манатов. Правда, по данным Госкомстата, ВВП в ненефтяном секторе продемонстрировал спад на 0,8% и составил более 14,5 млрд манатов. Такой спад в приоритетной для правительства сфере экономики в Госкомстате объясняют жесткими ограничениями, действовавшими в апреле в Азербайджане из-за пандемии коронавируса COVID-19. И действительно в стране из-за пандемии действует специальный карантинный режим, не работали крупные торговые и развлекательные центры, закрыты границы, лишь недавно открылись кафе и рестораны. В такой ситуации остается лишь констатировать, что наши нефть и газ добывались и прокачивались по нашим же трубам беспрерывно, не зная границ, и внесли достойную лепту в экономику даже при минимальных ценах.

Экономические показатели в масштабе страны обычно мало что говорят обывателю, которого больше интересуют более простые цифры – сколько приходится на конкретного человека. Статистика отвечает и на этот вопрос - ВВП на душу населения уменьшился на 0,7% и составил почти 2 250 манатов. А номинальные доходы населения страны за этот период составили 17 146 млн манатов, что на 1,3% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом номинальный доход на душу населения в стране за последний год вырос на 0,5% и достиг 1 722 манатов.

Большую важность сегодня представляет и исполнение госбюджета, ведь столько средств выделено из него для решения ряда социально-экономических вопросов, вызванных коронавирусом. А госбюджет исполнен с профицитом. И с достаточно внушительным, поскольку профицит составил более 2,3 млрд манатов или 10,3% ВВП. При этом доходы госбюджета составили более 9,574 млрд манатов,  на 27,6% превысив аналогичный прошлогодний показатель. Правда, и расходы увеличились, но незначительно – всего на 0,7% - и составили почти 7,268  млрд  манатов. Треть года уже позади, а прогноз по доходам госбюджета на весь год составляет около 24,135 млрд манатов, расходам – 26,898 млрд манатов. А дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 2,76 млрд манатов или 3,3% ВВП. Так что реальные показатели бюджета пока никаких тревог не вызывают.

Ильхам Алиев предпринимает все что возможно

Правда, на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился объем внешнеторгового оборота, осуществлены торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,7 млрд долларов. Многомесячный карантинный режим в мировом масштабе наложил опечаток на глобальную торговлю. Но и здесь можно отметить такой положительный фактор, как рост положительного сальдо во внешней торговле. За последний год объем экспорта сократился на 11,1%, а импорта - на 25,7%. В структуре внешнеторгового оборота на долю экспорта пришлось 6,3 млрд долларов, а импорта - 3,4 млрд долларов.

Совсем незначительно, всего на 0,5%, снизился и объем инвестиций в экономику страны. Так, за четыре месяца на развитие экономической и социальной сфер из всех финансовых источников в основной капитал было направлено более 3,9 млрд манатов. И опять в минусе ненефтегазовый сектор, объем инвестиций куда сократился на 12,8% и составил около 2,1 млрд манатов. И опять причина кроется в пандемии коронавируса. Кто же в столь ненастное время будет вкладывать деньги в туризм, транспорт и прочие сферы ненефтегазового сектора?!

Конечно, ущерб  стране нанесён огромный. Но режим карантина уже смягчается. И не только в Азербайджане, но и во всем мире. И этим, думается, умело воспользуется правительство. Об этом уверенно говорил и президент Ильхам Алиев, подводя итоги первого квартала. И ресурсы для этого есть – от ужесточения монетарной политики до борьбы с теневой экономикой и коррупцией, что происходит на наших глазах.  Этому будет способствовать и низкая инфляция, которая в прошлом месяце составила 0,1% против инфляции на уровне 1% в марте. Да и среднегодовая инфляция на конец апреля составила 3% против прогноза правительства на 2020 год на уровне 4,6%.

Нельзя сказать, что сделать такую масштабную работу можно будет легко и быстро. Но президентом и правительством предприняты предупредительные меры, которые, думается, позволят также относительно безболезненно выйти из сложившейся экономической ситуации, как удалось это продемонстрировать в борьбе с пандемией.

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