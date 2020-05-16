Борьба Ильхама Алиева на два фронта бегло по итогам
Разбушевавшаяся пандемия, кажется, поставила на колени глобальную экономику. Итоги четырех месяцев ясно показывают, какая угроза нависла над мировой экономикой. О росте ВВП, показатель которого служит индикатором развития экономики, говорить сегодня не приходится. Более того, в некоторых странах он принял отрицательное значение. А по мнению многих экспертов, по итогам текущего года ниже нуля упадут многие экономики, в том числе и в развитых странах. И совсем неплохо на этом фоне смотрятся показатели Азербайджана.
Реальный рост ВВП Азербайджана за четыре месяца с начала года составил 0,2%. Рост, конечно, минимальный, и при других обстоятельствах за это лишь можно было бы покритиковать правительство. Ведь правительство само на этот год прогнозировало рост ВВП на уровне 3%, и этот прогноз пока не пересмотрен с учетом пандемии коронавируса. А такими темпами далеко не уедешь. Но в нынешней ситуации, когда вокруг все только и говорят о невиданном по масштабам кризисе, банкротствах и миллиардных потерях, совсем даже неплохо. И путь рост экономики на уровне погрешности, но до минуса еще не упал. А это уже позволяет говорить, что меры борьбы с опасностью и предотвращению ее последствий были выбраны верно.
Чтобы читателю было яснее, отметим, что номинальный объем ВВП страны за четыре месяца составил почти 22,5 млрд манатов. Правда, по данным Госкомстата, ВВП в ненефтяном секторе продемонстрировал спад на 0,8% и составил более 14,5 млрд манатов. Такой спад в приоритетной для правительства сфере экономики в Госкомстате объясняют жесткими ограничениями, действовавшими в апреле в Азербайджане из-за пандемии коронавируса COVID-19. И действительно в стране из-за пандемии действует специальный карантинный режим, не работали крупные торговые и развлекательные центры, закрыты границы, лишь недавно открылись кафе и рестораны. В такой ситуации остается лишь констатировать, что наши нефть и газ добывались и прокачивались по нашим же трубам беспрерывно, не зная границ, и внесли достойную лепту в экономику даже при минимальных ценах.
Экономические показатели в масштабе страны обычно мало что говорят обывателю, которого больше интересуют более простые цифры – сколько приходится на конкретного человека. Статистика отвечает и на этот вопрос - ВВП на душу населения уменьшился на 0,7% и составил почти 2 250 манатов. А номинальные доходы населения страны за этот период составили 17 146 млн манатов, что на 1,3% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом номинальный доход на душу населения в стране за последний год вырос на 0,5% и достиг 1 722 манатов.
Большую важность сегодня представляет и исполнение госбюджета, ведь столько средств выделено из него для решения ряда социально-экономических вопросов, вызванных коронавирусом. А госбюджет исполнен с профицитом. И с достаточно внушительным, поскольку профицит составил более 2,3 млрд манатов или 10,3% ВВП. При этом доходы госбюджета составили более 9,574 млрд манатов, на 27,6% превысив аналогичный прошлогодний показатель. Правда, и расходы увеличились, но незначительно – всего на 0,7% - и составили почти 7,268 млрд манатов. Треть года уже позади, а прогноз по доходам госбюджета на весь год составляет около 24,135 млрд манатов, расходам – 26,898 млрд манатов. А дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 2,76 млрд манатов или 3,3% ВВП. Так что реальные показатели бюджета пока никаких тревог не вызывают.
Правда, на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился объем внешнеторгового оборота, осуществлены торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,7 млрд долларов. Многомесячный карантинный режим в мировом масштабе наложил опечаток на глобальную торговлю. Но и здесь можно отметить такой положительный фактор, как рост положительного сальдо во внешней торговле. За последний год объем экспорта сократился на 11,1%, а импорта - на 25,7%. В структуре внешнеторгового оборота на долю экспорта пришлось 6,3 млрд долларов, а импорта - 3,4 млрд долларов.
Совсем незначительно, всего на 0,5%, снизился и объем инвестиций в экономику страны. Так, за четыре месяца на развитие экономической и социальной сфер из всех финансовых источников в основной капитал было направлено более 3,9 млрд манатов. И опять в минусе ненефтегазовый сектор, объем инвестиций куда сократился на 12,8% и составил около 2,1 млрд манатов. И опять причина кроется в пандемии коронавируса. Кто же в столь ненастное время будет вкладывать деньги в туризм, транспорт и прочие сферы ненефтегазового сектора?!
Конечно, ущерб стране нанесён огромный. Но режим карантина уже смягчается. И не только в Азербайджане, но и во всем мире. И этим, думается, умело воспользуется правительство. Об этом уверенно говорил и президент Ильхам Алиев, подводя итоги первого квартала. И ресурсы для этого есть – от ужесточения монетарной политики до борьбы с теневой экономикой и коррупцией, что происходит на наших глазах. Этому будет способствовать и низкая инфляция, которая в прошлом месяце составила 0,1% против инфляции на уровне 1% в марте. Да и среднегодовая инфляция на конец апреля составила 3% против прогноза правительства на 2020 год на уровне 4,6%.
Нельзя сказать, что сделать такую масштабную работу можно будет легко и быстро. Но президентом и правительством предприняты предупредительные меры, которые, думается, позволят также относительно безболезненно выйти из сложившейся экономической ситуации, как удалось это продемонстрировать в борьбе с пандемией.