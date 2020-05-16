Разбушевавшаяся пандемия, кажется, поставила на колени глобальную экономику. Итоги четырех месяцев ясно показывают, какая угроза нависла над мировой экономикой. О росте ВВП, показатель которого служит индикатором развития экономики, говорить сегодня не приходится. Более того, в некоторых странах он принял отрицательное значение. А по мнению многих экспертов, по итогам текущего года ниже нуля упадут многие экономики, в том числе и в развитых странах. И совсем неплохо на этом фоне смотрятся показатели Азербайджана.

Реальный рост ВВП Азербайджана за четыре месяца с начала года составил 0,2%. Рост, конечно, минимальный, и при других обстоятельствах за это лишь можно было бы покритиковать правительство. Ведь правительство само на этот год прогнозировало рост ВВП на уровне 3%, и этот прогноз пока не пересмотрен с учетом пандемии коронавируса. А такими темпами далеко не уедешь. Но в нынешней ситуации, когда вокруг все только и говорят о невиданном по масштабам кризисе, банкротствах и миллиардных потерях, совсем даже неплохо. И путь рост экономики на уровне погрешности, но до минуса еще не упал. А это уже позволяет говорить, что меры борьбы с опасностью и предотвращению ее последствий были выбраны верно.

Чтобы читателю было яснее, отметим, что номинальный объем ВВП страны за четыре месяца составил почти 22,5 млрд манатов. Правда, по данным Госкомстата, ВВП в ненефтяном секторе продемонстрировал спад на 0,8% и составил более 14,5 млрд манатов. Такой спад в приоритетной для правительства сфере экономики в Госкомстате объясняют жесткими ограничениями, действовавшими в апреле в Азербайджане из-за пандемии коронавируса COVID-19. И действительно в стране из-за пандемии действует специальный карантинный режим, не работали крупные торговые и развлекательные центры, закрыты границы, лишь недавно открылись кафе и рестораны. В такой ситуации остается лишь констатировать, что наши нефть и газ добывались и прокачивались по нашим же трубам беспрерывно, не зная границ, и внесли достойную лепту в экономику даже при минимальных ценах.

Экономические показатели в масштабе страны обычно мало что говорят обывателю, которого больше интересуют более простые цифры – сколько приходится на конкретного человека. Статистика отвечает и на этот вопрос - ВВП на душу населения уменьшился на 0,7% и составил почти 2 250 манатов. А номинальные доходы населения страны за этот период составили 17 146 млн манатов, что на 1,3% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом номинальный доход на душу населения в стране за последний год вырос на 0,5% и достиг 1 722 манатов.

Большую важность сегодня представляет и исполнение госбюджета, ведь столько средств выделено из него для решения ряда социально-экономических вопросов, вызванных коронавирусом. А госбюджет исполнен с профицитом. И с достаточно внушительным, поскольку профицит составил более 2,3 млрд манатов или 10,3% ВВП. При этом доходы госбюджета составили более 9,574 млрд манатов, на 27,6% превысив аналогичный прошлогодний показатель. Правда, и расходы увеличились, но незначительно – всего на 0,7% - и составили почти 7,268 млрд манатов. Треть года уже позади, а прогноз по доходам госбюджета на весь год составляет около 24,135 млрд манатов, расходам – 26,898 млрд манатов. А дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 2,76 млрд манатов или 3,3% ВВП. Так что реальные показатели бюджета пока никаких тревог не вызывают.