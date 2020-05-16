В Азербайджане усиливают соцзащиту семей, потерявших кормильца

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, в случае принятия проекта, при возникновении у получающего пенсию за потерю кормильца члена семьи другого вида пенсионного или льготного права и т.д., рассчитываемая на него сумма пенсии будет распределяться среди других членов семьи.

К примеру, за потерю кормильца семье выплачивается ежемесячная пенсия в размере 420 манатов и ее выплачивают с распределением между 3 членами семьи (каждому по 140 манатов). Когда кто-то из этих лиц начнет получать другую пенсию или пособие, положенные ему 140 манатов будут распределены между двумя другими членами семьи и добавлены к их пенсии (каждому еще по 70 манатов).

В настоящее время новый законопроект обсуждается с соответствующими государственными структурами.

Согласно другому законодательному акту, вступившему в силу с начала текущего года, если семья, потерявшая кормильца, имеет на это право, то может выбрать один из двух предусмотренных для нее видов социального обеспечения (пенсия за потерю кормильца или пособие за потерю кормильца).