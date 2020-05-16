В Великобритании придумали способ организации школьных занятий в условиях коронавируса. В дальнейшем идею можно использовать и для других сфер общественной жизни, сообщает ArchDaily.

Центр архитектурной планировки Curl la Tourelle Head Architecture (CLTH) разработал новый дизайнерский подход в отношении школьных аудиторий, которые вновь будут открыты после смягчения карантина. Проектное решение позволит преподавательскому составу и ученикам соблюдать все меры безопасности, принятые в связи с угрозой распространения COVID-19.

Предполагается, что уроки будут проходить на свежем воздухе в специальных конструкциях в виде шатра. Парты учеников будут расположены таким образом, чтобы они не нарушали социальную дистанцию. Идея в некоторой степени позаимствована из уже принятой в Дании практики проведения занятий.

В CLTH отметили, что проект не является ответом на вопрос, как будут выглядеть школы будущего. Однако он служит триггером для дальнейших дискуссий о способах обеспечить безопасность в условиях пандемии.