В США резко снизилось число заявок на грин-карты и гражданство

В Соединенных Штатах число заявок на получение грин-карт, гражданства и участие в других программах в Службе гражданства и иммиграции (USCIS) резко сократилось из-за пандемии коронавируса. В результате платежеспособность федерального агентства поставлена под угрозу, пишет газета The New York Times.

USCIS, которая для финансирования своей работы полагается на сборы с заявителей, объявила, что уже к лету у нее могут закончиться деньги, пишет РИА Новости. По данным специалистов, выручка может упасть более чем на 60% к концу этого финансового года (завершается 30 сентября). Отмечается, что без вклада Конгресса в размере 1,2 миллиарда долларов организация не сможет профинансировать свою деятельность.

Издание отмечает, что USCIS планирует установить 10-процентную «надбавку» на сборы, помимо ранее объявленного повышения цен, которое уже планируется внедрить в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в страну в условиях дефицита рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Через несколько месяцев хозяин Белого дома обещал решить, продлевать ли действие данного указа.