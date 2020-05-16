Шэн Сию, специально для haqqin.az 16:32

Посол Китая в Израиле Ду Вей был обнаружен мертвым в своей резиденции в Герцлии. Китай срочно направляет в Израиль команду следователей, чтобы выяснить обстоятельства его кончины. Вчера, 17 мая, Центральное телевидение Китая сообщило, что смерть дипломата связана с состоянием его здоровья, но эта версия «требует дополнительной проверки и подтверждения». Тем более, что Ду Вей - уже второй посол КНР, который умирает на боевом посту. В первый раз это произошло в марте 1984-го, когда в Перу в возрасте 70 лет скончался Сю Хуань.

Израильское телевидение «12 канал» со ссылкой на анонимные медицинские источники сообщает, что, по предварительным данным, 57-летний китайский дипломат, прибывший в Израиль в феврале нынешнего года, скончался во сне от сердечной недостаточности. Однако, пока официального подтверждения этой информации не поступило, а из Китая для уточнения деталей вылетела специальная группа криминалистов. Вместе с ними в Израиль прилетят и родственники Ду Вея, на родине у него остались жена и сын. До своего назначения в Тель-Авив покойный дипломат, начавший свою карьеру в МИД КНР в 1989 году, занимал пост посла Китая в Украине с 2016 по 2019 год. Разумеется, во многих СМИ не преминули отметить, а кое-где – и связать со смертью посла то обстоятельство, что в минувшую среду, 13 мая Израиль посетил госсекретарь США Майк Помпео, который предупредил главу правительства об опасности сотрудничества с КНР, выразил озабоченность китайскими инвестициями в израильскую экономику и в очередной раз повторил обвинения в адрес Пекина о сокрытии информации по коронавирусу. По поручению Ду Вея представитель посольства КНР в Израиле Ван Юнцзюнь подготовил достаточно жесткий ответ главе американской дипломатии, опубликованный во влиятельной The Jerusalem Post. В нем, в частности, говорилось о том, что «считать Китай ответственным или даже требовать репараций со стороны Китая - нелепый политический фарс». А китайско-израильское сотрудничество было названо «беспроигрышным по своей природе и развивающимся по рыночным законам, а не для создания угроз чьей-то безопасности».

Скоропостижная смерть Ду Вэя, разумеется, может послужить основанием для остросюжетного шпионского романа – но основан он будет все же больше на фантазии автора, а не на реальности. Как точно подметил мой коллега Джеймс Дорси из сингапурской Школы международных исследований им. С. Раджаратнама: «Преждевременную смерть Ду Вэя следует рассматривать как личную, а не политическую трагедию». И действительно, следует признать, что быстро развивающиеся китайско-израильские связи – вызов для того же Вашингтона и лично Дональда Трампа куда более серьезный, чем конкретная фигура дипломатического посланника Пекина в этой стране. Да, внешне все выглядит достаточно скромно: к концу 2018 года китайские инвестиции в Израиль составили лишь 0,4% от китайских инвестиций по всему миру, а также лишь 3% внешних инвестиций, поступающих в Израиль. Да, действительно, за последние 5 лет только 4% инвестиций в израильские высокотехнологичные отрасли приходится на Китай, и только 3% сделок по слияниям и поглощениям израильских стартапов заключаются с китайскими компаниями. Но ведь здесь важно не только количество, но и качество. И с этого угла зрения все выглядит не столь однозначно. Участие компаний из КНР в проектах в израильских портах Хайфа и Ашдод ранее уже было причиной предупреждений с американской стороны. Но наибольшее возмущение в Вашингтоне вызвало сообщение о том, что «Шанхайская международная портовая группа», контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Китая, подписала договор о 25-летней аренде для управления коммерческим морским портом Израиля в Хайфе, куда часто заходят корабли Шестого флота ВМС США.