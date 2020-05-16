МИД Ирана: «Мы останемся в Сирии»

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что иранцы останутся в Сирии, пока их вывода не попросит легитимное правительство страны. По его словам, иранское присутствие не имеет ничего общего с действиями США или Израиля, сообщает Newsru.co.il.

«Мы присутствуем там по приглашению властей в качестве советников по борьбе с террором, оказываем помощь и в других областях. Наши отношения с Сирией искренние и тесные, они носят стратегический характер», - сказал он.

Эти слова стали ответом на заявление, сделанное государственным секретарем США Майком Помпео во время недавнего визита в Израиль. Американский политик потребовал, чтобы Иран вывел свои силы из Сирии, обвинив Иран в распространении террора.