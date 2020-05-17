Эрдоган позвонил Путину

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры, обсудив возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе состоявшихся сегодня в 14:30 переговоров были рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с коронавирусом нового типа и шаги, которые будет необходимо предпринять после эпидемии. Также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе Сирия", - говорится в распространенном коммюнике.