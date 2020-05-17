В Азербайджане выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Также сообщается о смерти одного пациента.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 3387 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2055 человек вылечились, 40 скончались, 1292 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 45 из них тяжелое, 57 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.