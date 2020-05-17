Тургут Алиев арестован на Гавайях
Гражданин Азербайджана арестован в аэропорту Гонолулу (Гавайские острова, США) при попытке вылететь в Лос-Анджелес. Нашего соотечественника обвинили в нарушении режима карантина, сообщает haqqin.az со ссылкой на местное издание Mauinow.
По информации островного СМИ, азербайджанца, проживающего в местечке Резеда в Калифорнии, зовут Тургут Алиев. Он прибыл на Оаху – один из гавайских островов - 1 мая, и должен был соблюдать 14-дневное правило самоизоляции. Однако Тургут сразу же стал нарушать режим карантина, постоянно покидая снятое им жилье.
Специальные агенты, которые начали следить за перемещениями Алиева после жалоб, поступивших на него от местных граждан, заявили о том, что, судя по публикациям гостя в соцсетях, он посетил пляж, Ботанический сад и другие местные достопримечательности.
Под одним из его постов в соцсетях Алиеву даже сделали замечание, что он нарушает режим карантина, на что был получен ответ: «Да, я знаю, но именно поэтому я уже был оштрафован на 460 долларов».
На самом деле, как пишет Mauinow, Алиев обманывал. На тот момент его никто не оштрафовывал.
Алиев был арестован утром 16 мая в аэропорту Гонолулу, когда он должен был сесть на рейс в Лос-Анджелес. Прибыв в аэропорт, Тургут сообщил об этом в соцсетях, написав, что вылетает через несколько часов. Тут-то его и задержали, предъявив обвинение в нарушении карантина и фальсификации данных, предоставленных властям. Был назначен залог за освобождение на сумму в 2 тысячи долларов.
Генеральный прокурор Клэр Коннорс, комментируя этот случай, заявила:
«Мы и большинство жителей Гавайских островов не потерпим никого, будь то гость или постоянный житель, кто игнорирует действующие правила чрезвычайной ситуации. Если вы нарушаете, то, скорее всего, о вас сообщат и арестуют. Мы вновь просим гостей отложить свои поездки до тех пор, пока пандемия не пройдет. И мы просим всех, кто прибывает сюда, соблюдать 14-дневное правило самоизоляции. Быть арестованным и, возможно, заплатить тысячи долларов штрафа или даже провести ночь в тюрьме - это не лучший способ начать или закончить отпуск».
Как удалось выяснить haqqin.az, Тургут Алиев ведет блог в YouTube и других соцсетях, где, действительно, на протяжении последних дней выкладывал видео о Гавайских островах и фотографии, сделанные там.