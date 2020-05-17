Тургут Алиев арестован на Гавайях

Гражданин Азербайджана арестован в аэропорту Гонолулу (Гавайские острова, США) при попытке вылететь в Лос-Анджелес. Нашего соотечественника обвинили в нарушении режима карантина, сообщает haqqin.az со ссылкой на местное издание Mauinow.

По информации островного СМИ, азербайджанца, проживающего в местечке Резеда в Калифорнии, зовут Тургут Алиев. Он прибыл на Оаху – один из гавайских островов - 1 мая, и должен был соблюдать 14-дневное правило самоизоляции. Однако Тургут сразу же стал нарушать режим карантина, постоянно покидая снятое им жилье.

Специальные агенты, которые начали следить за перемещениями Алиева после жалоб, поступивших на него от местных граждан, заявили о том, что, судя по публикациям гостя в соцсетях, он посетил пляж, Ботанический сад и другие местные достопримечательности.

Под одним из его постов в соцсетях Алиеву даже сделали замечание, что он нарушает режим карантина, на что был получен ответ: «Да, я знаю, но именно поэтому я уже был оштрафован на 460 долларов».

На самом деле, как пишет Mauinow, Алиев обманывал. На тот момент его никто не оштрафовывал.