Эльдар Азизов: «Некоторые люди до сих пор считают, что коронавируса не существует»

«Некоторые грамотные люди считают, что никакого коронавируса не существует и это всего лишь игра. Мне говорили об этом, но я не верил. Но вчера сам убедился в этом». Об этом на брифинге Оперативного штаба заявил глава ИВ Баку Эльдар Азизов.

«Закрыты страны. Идут убытки в триллионы долларов. Разве может быть такая игра?», - сказал Эльдар Азизов.

Глава города отметил, что если эти люди не опасаются за свое здоровье, то пусть хотя бы с уважением относятся к здоровью пожилых людей и детей.