На бакинских пляжах придется заранее бронировать места

«Создана комиссия по пляжам, разработаны правила». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров заявил глава ИВ Баку Эльдар Азизов.

Э.Азизов отметил, что, возможно, на некоторых пляжах возникнет плотность посетителей: «В связи с этим мы думаем об электронной системе. Гражданин перед тем, как выйти из дома, может заказать место посредством электронной системы».

Глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов отметил, что медико-методические указания TƏBİB в связи с туристическими достопримечательностями касаются и пляжей. Он отметил, что в этих местах юридические лица будут контролировать соблюдение социальной дистанции: «Возможно, в связи с пляжами тоже будут специфические требования».

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сообщил, что местным органам исполнительной власти даны соответствующие поручения в связи с контролем за пляжами.