В Украине мусульманские праздники сделают государственными

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет указ, которым праздники Курбан и Ураза получат статус государственных религиозных праздников. Об этом глава украинского государства заявил на встрече с представителями крымскотатарского народа.

Президент Украины также отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел, передает Корреспондент.net.

Также он сообщил, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Кроме того, в Киеве планируется построить большую мечеть.

Зеленский также анонсировал построение хаба на границе Херсонской области и Крыма.

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.