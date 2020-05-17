В Израиле успешно протестировали вакцину против COVID-19

Израильский институт биологических исследований в городе Нес-Циона успешно завершил клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на грызунах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на 12-й телеканал израильского телевидения.

"Во время проведения испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института, затем все грызуны были инфицированы коронавирусом нового типа. Результаты исследования показали, что привитые животные остались здоровы, а не привитые заразились COVID-19", – говорится в сообщении.

Вскоре институт начнет следующий этап испытаний – на других животных, затем – на человеке. Если исследование пройдет по плану, вакцина против коронавируса будет готова через год или даже раньше.

Испытания вакцины против COVID-19 начались в прошлом месяце, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично попросил Институт биологических исследований присоединиться к борьбе с коронавирусной пандемией.