TƏBİB: людей невозможно долго держать взаперти

Пока создается вакцина от коронавируса, невозможно держать все население взаперти, заявила на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, в настоящее время необходимых вакцин и лекарств от этого вируса нет.

"Мы не знаем, как долго продолжится это заболевание. Если мы будем следовать установленным правилам, болезнь будет кратковременной. Мы не ставим перед людьми сложных условий. Они должны соблюдать дистанцию между собой, в замкнутом пространстве обязательно нужно использовать медицинские маски", - отметила Гараева.