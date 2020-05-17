Bloomberg: более 100 миллионов китайцев попали под карантин из-за новой вспышки COVID-19

На севере Китая в связи с новыми подтвержденными заболеваниями коронавируса введены карантинные меры. Как сообщает Bloomberg, они действуют на территории, где проживают около 108 миллионов человек.

Согласно информации, небольшой очаг инфекции (несколько десятков случаев) был обнаружен в провинции Цзилинь. Несмотря на то, что это несопоставимо по масштабам с первоначальной вспышкой вируса в центральной провинции Хубэй, власти, тем не менее, ввели жесткие меры профилактики: приостановили железнодорожное сообщение, закрыли школы, передает агентство Fergananews.

Администрация города Шулань сообщила, что кварталы с подтвержденными или предполагаемыми заражениями будут изолированы, жителям разрешат только выход за покупками раз в несколько дней. В администрации также сказали, что инфекция в город была завезена приезжими – предположительно, местными жителями, вернувшимися после пребывания в России.

По информации NBC, в городе изолированы около тысячи домов, а также оказались сотни сел, расположенных в регионе.

В Цзилине – одноименном городе провинции – по информации South China Morning Post, отменены массовые мероприятия, закрыты театры, клубы для игры в маджонг и другие подобные заведения. С тех, кто хочет покинуть город, требуют свидетельство об отсутствии вируса (их обязали проходить тесты на коронавирус за несколько дней до отъезда).