Путин Ильхаму Алиеву: "На границе скопилось много азербайджанцев" обновлено
"18 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В ходе телефонного разговора главы государств говорили о работе, проводимой в области борьбы с пандемией коронавируса, провели обмен мнениями об осуществляемых в данном направлении в условиях взаимной координации мерах на погранично-пропускных пунктах наших стран.
Подчеркнув успешное развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией во всех сферах, главы государств также обсудили перспективы развития сотрудничества в постпандемический период", - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, стремящихся выехать домой. Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.