Пенсионеры в Азербайджане смогут переходить на другой вид пенсии

В новом законопроекте о пенсиях с учетом интересов пенсионеров предусмотрено право перехода пенсионера от одного вида трудовой пенсии к другой. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно статье 34 действующего закона «О трудовых пенсиях», ограничен переход пенсионера от пенсии по возрасту к пенсии по инвалидности. То есть лицо, получающее пенсию по возрасту, не может, отказавшись от нее, перейти на пенсию по инвалидности.

Предусматриваемая новым законопроектом поправка направлена на устранение этого ограничения, то есть пенсионер в соответствии с выбором сможет без исключения перейти на другой вид пенсии, на которую он имеет право.

В этом случае заявление пенсионера рассматривается не позднее десяти рабочих дней, обеспечивается его переход на другой вид пенсии, и назначается соответствующая сумма выплаты.