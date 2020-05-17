Анна Попова: «Скопление граждан Азербайджана на границе – большой риск»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала одним из рисков в Дагестане скопление на границе граждан Азербайджана, которые из-за коронавируса не смогли своевременно покинуть Россию, сообщает РИА Новости.
"Еще один акцент – это особенности эпидситуации в республике, это большое количество граждан другой страны, граждан Азербайджана, которые сегодня скапливаются у границы… Это очень важно… Эти люди накапливаются, это люди, которые должны были вернуться на родину, пока у них такой возможности нет. Это еще одна точка риска", - сказала она в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина.