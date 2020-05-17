Ягут Гараева: Правила карантина могут быть изменены

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, могут быть предложены изменения в правилах карантина в праздничные и выходные дни, заявила на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, данная практика применяется и в других странах, в частности в Турции.

"В Турции в выходные дни применяется крайне жесткий карантин. И в Азербайджане могут быть применены эти правила с учетом эпидемиологической ситуации", - сказала Гараева.