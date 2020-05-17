Мамедъяров и посредники по Карабаху встретились онлайн

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу в формате видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ: Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шефером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Во встрече также приняли участие помощники сопредседателей от Франции и США.

Отмечается, что стороны обсудили нынешнюю ситуацию в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также шаги, которые будут предприняты в ближайшие месяцы после пандемии.

Стороны договорились об определении времени и места проведения очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы после ослабления пандемии.