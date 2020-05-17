Ученые назвали делающее людей счастливыми во время карантина хобби

Занятие садоводством и огородничеством делает людей счастливее в эпоху пандемии. Соответствующие выводы ученые Принстонского университета сделали в своей работе «Ландшафт и городское планирование», на которую обратил внимание журнал Fast Company.

Специалисты провели исследование, во время которого изучали, как влияют на самочувствие 370 жителей США повседневные дела, такие как шоппинг, прогулки, поездки на общественном транспорте, хобби и т.п.

Во время наблюдений было установлено, что некоторые участники исследования около двух часов в неделю дома занимаются садом или огородом. И оказалось, что у этих людей наиболее высокий уровень счастья, и именно они испытывают удовлетворение, счастье и чувство собственной значимости чаще, чем люди с другими хобби. пишет Корреспондент.net.

О своем эмоциональном благополучии заявили также одинокие люди и те, у которых маленький доход.

"Зачем тратить деньги на реабилитационные центры, когда достаточно немного земли и совочка? Сажайте", - порекомендовали эксперты.