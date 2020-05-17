Глава пресс-службы Кабмина: карантин может быть ужесточен, если...

В случае возникновения критической ситуации в Азербайджане карантин может быть ужесточен, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

Представитель Кабмина отметил, что сегодня ситуация находится под полным контролем.

"Текущий уровень подготовки и обеспечения медицинскими принадлежностями позволяют держать ситуацию под контролем. У 20 процентов эвакуируемых в Азербайджан из-за рубежа граждан выявляется коронавирус. Однако ситуация на данный момент находится под контролем. В случае возникновения критической ситуации карантин может быть ужесточен", - добавил Ибрагим Мамедов.