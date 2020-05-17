Президенту Молдовы пригрозили импичментом

Видеозапись предоставил депутат Юрий Реницэ. На видео, как утверждается, видно, что Плахотнюк в июне прошлого года якобы пытался передать главе молдавского государства пакет с деньгами.

Додон отрицает, что брал деньги у Плахотнюка, он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикацию, которую считает компометирующей, передает ТАСС.

Отмечается, что инициативой импичмента может выступить не менее одной трети из 101 депутата. По их требованию Додон должен предоставить разъяснения по выдвинутым против него обвинениям. При наличии доказательств он может быть отстранен от должности голосами двух третей из 101 депутата. У поддерживающей президента Партии социалистов 37 мест, это более трети. Если инициативу об импичменте утвердит парламент, то в течение 30 дней необходимо инициировать референдум об отставке президента.

Однако Генпрокуратура Молдовы не подтверждает подлинность видеозаписи и просит автора компрометирующей публикации обратиться в органы с соответствующим заявлением.