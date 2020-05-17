Школы во Франции снова закрываются: новые случаи заражения COVID-19

Власти французских регионов после окончания карантина в стране вновь закрыли более 50 школ из-за новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал BFM.

Так, на севере Франции в городе Рубе закрыли восемь школ после возобновления их работы — у одного из учеников оказался положительный тест на коронавирус, пишет Daily Mail.

Закрыты семь государственных школ и одно частное учебное заведение. За то время, пока были открыты начальные классы образовательных учреждений, зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей и учеников.

Во Франции школы и детские сады постепенно начали возобновлять работу после окончания режима самоизоляции 11 мая. Согласно плану Министерства образования страны, в ближайшие дни должны открыться порядка 86% из 50,5 тыс. школ, в которых будут учиться более 1,5 млн школьников из 6,7 млн, на работу должна выйти половина преподавательского состава.