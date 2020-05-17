Отказ от карантина не спас экономику Швеции
Отсутствие жестких карантинных мер в Швеции не смогло спасти страну от экономического спада, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков.
По словам Кристины Ниман, которая ранее работала в Riksbank (шведский Центробанк), пока с уверенностью говорить о том, чем пандемия и отказ от жестких ограничений обернутся для экономики Швеции, рано. Однако специалисты считают, что падение ВВП составит примерно столько же процентов, сколько у стран, которые ввели карантин.
Старший аналитик Capital Economics Дэвид Оксли отметил, что показатели экономической активности Швеции «выглядят зловеще». «Может быть, они и не так плохи, как в других странах, но падение было беспрецедентным», — сказал он, передает Лента.ру.
По оценке Riksbank, в негативном сценарии ВВП Швеции, несмотря на отказ от карантина, сократится на 9,7 процента по итогам 2020 года. В более позитивном прогнозе экономика просядет на 6,7 процента. В первом случае безработица достигнет 10,1 процента, во втором — 8,8 процента. В настоящее время показатель находится на уровне 7,2 процента.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 18 мая в Швеции насчитывается 29,7 тысячи случаев инфицирования и 3,7 тысячи летальных исходов.