Отказ от карантина не спас экономику Швеции

По словам Кристины Ниман, которая ранее работала в Riksbank (шведский Центробанк), пока с уверенностью говорить о том, чем пандемия и отказ от жестких ограничений обернутся для экономики Швеции, рано. Однако специалисты считают, что падение ВВП составит примерно столько же процентов, сколько у стран, которые ввели карантин.

Отсутствие жестких карантинных мер в Швеции не смогло спасти страну от экономического спада, пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Старший аналитик Capital Economics Дэвид Оксли отметил, что показатели экономической активности Швеции «выглядят зловеще». «Может быть, они и не так плохи, как в других странах, но падение было беспрецедентным», — сказал он, передает Лента.ру.

По оценке Riksbank, в негативном сценарии ВВП Швеции, несмотря на отказ от карантина, сократится на 9,7 процента по итогам 2020 года. В более позитивном прогнозе экономика просядет на 6,7 процента. В первом случае безработица достигнет 10,1 процента, во втором — 8,8 процента. В настоящее время показатель находится на уровне 7,2 процента.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 18 мая в Швеции насчитывается 29,7 тысячи случаев инфицирования и 3,7 тысячи летальных исходов.