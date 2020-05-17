Глава Минздрава США: ВОЗ ответственна за смерть людей от коронавируса

Министр здравоохранения США Алекс Азар возложил на Всемирную организацию здравоохранения ответственность за большое количество жертв во время пандемии коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

"Мы должны быть честны по поводу того, почему эта вспышка вышла из-под контроля. Эта организация оказалась неспособна получить информацию, которая была нужна миру, и эта неспособность обернулась многими жертвами", - сказал Азар в ходе выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ, отметив, что ВОЗ "не смогла выполнить свою основную миссию, которая заключается в распространении информации и транспарентности".

Глава американского Минздрава при этом, не называя никакой страны конкретно, указал, что "как минимум одна страна - член организации выставила на посмешище обязательства относительно транспарентности".