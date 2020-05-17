Гюльнар Алиева, собкор 21:05

СМИ недавно рассказали, как в Турции, в регионе Коджаэли, из-за зараженного коронавирусом парикмахера в строгом карантине оказались 125 его клиентов. Властям Коджаэли пришлось принять меры, чтобы выявить всех, кто пользовался услугами этого салона, да еще и тех, кто был с ними в контакте. А вот от кого заразился сам парикмахер, установить так и не удалось... Две недели назад решением Кабинета министров в Азербайджане была разрешена деятельность салонов красоты и парикмахерских. Разумеется, всем работникам таких объектов услуг, а также их клиентам предписано соблюдать все возможные меры предохранения от COVID-19: регулярно проводить дезинфекцию помещений, стерилизовать инструменты, надевать маски и перчатки.

Однако, по наблюдениям журналистов и сообщениям граждан, далеко не везде в Баку соблюдаются эти обязательные в нынешней эпидемиологической обстановке правила, а уж в районах их игнорируют практически все. Во всяком случае мастера в них работают так, будто никакого вируса нет и не было вообще. Корреспондент haqqin.az поинтересовалась, как работают парикмахерские в Шабранском районе. Выяснилось, что во многих селах их попросту нет. А там, где есть некое подобие салонов, работающие в них люди воспринимают эту свою деятельность как дополнительную к основной работе в своих хозяйствах. То есть если кто-то хочет постричься, он звонит мастеру и договаривается о времени. В селе Пирамсан, например, крошечная парикмахерская открывается лишь по заказу клиентов. А жители сел Лейти и Араблар, чтобы постричься, едут или в соседние села, или в райцентр. В селе Гандаб парикмахерская хоть и открыта постоянно, большую часть дня мастер проводит в ожидании клиентов. По его словам, в день у него бывает 2-3 клиента, изредка чуть больше. Плата за услуги практически везде гораздо ниже городской. Стрижка стоит 3 маната, укладка с мытьем головы - 4, бритье – 2 маната. В основном люди приходят постричься. «Вот и считайте, какой у нас доход. Сельчане вообще предпочитают стричься сами, а сейчас и вообще обходят нас стороной, - вздыхает гандабский брадобрей. – Почему я без маски? А зачем мне её надевать, если клиентов нет?» Примерно так же рассуждают и в других сельских парикмахерских. В районном центре салонов красоты много, побольше и клиентов. Однако и здесь не увидишь мастера в маске и перчатках. Дезинфицирующих средств тоже нигде не наблюдается.