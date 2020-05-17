В Италии число умерших от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки составило рекордно низкое число с 9 марта - 99 человек. Согласно данным департамента гражданской защиты, общее число умерших от коронавируса достигло 32 007 человек.

Число излечившихся за последние сутки достигло 2 150. Всего вылечились 127 326 человек. Число новых случаев заражения по стране составило 451, всего за время пандемии в Италии зарегистрировано 225 886 инфицированных, передает ТАСС.

В понедельник в Италии вступил в силу второй этап ослабления мер карантина, действующего с 10 марта. Открылись торговые центры, рестораны, бары, пиццерии и остальные точки общепита для обслуживания за столиками, а также парикмахерские и салоны красоты. Возобновились службы в присутствии верующих не только в католических храмах, но и местах культа других религий. Итальянцы также могут свободно передвигаться внутри области и города проживания, однако выезжать за пределы региона без весомой причины пока нельзя.