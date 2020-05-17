Украинцы назвали лучшего президента страны
Лучшим президентом независимой Украины жители страны считают Леонида Кучму, который управлял государством с 1994 по 2005 год. Такие результаты показал опрос социологической группы «Рейтинг».
Лучшим президентом Кучму назвали 20% украинцев, следом за ним идет нынешний глава государства Владимир Зеленский, за которого проголосовали 16% опрошенных.
13% считают, что лучшим был первый президент страны Леонид Кравчук. 12% назвали лучшим Петра Порошенко, 9% – Виктора Януковича и только 6% – Виктора Ющенко.
14% опрошенных заявили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% затруднились ответить.