Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией и Китаем

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что корпорация Apple не желает помогать американским правоохранительным органам в поимке преступников, но при этом содействует «цензуре и притеснениям» со стороны России и Китая. Об этом пишет The Washington Post.

«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры обработки данных, чтобы правительства этих стран могли организовать масштабную слежку», — цитирует Барра РИА Новости.

Барр обвинил корпорацию в «содействии цензуре и подавлению», якобы проводимых Москвой и Пекином, а также в препятствовании работе американских правоохранителей по поимке террористов и преступников.

Ранее Apple отказалась сотрудничать с властями США в вопросах поимки саудовского военнослужащего Мухаммеда аш-Шамрани, убившего трех человек на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в декабре 2019 года. В результате спецслужбам пришлось взламывать iPhone преступника, на что ушло около четырех месяцев. «Решение Apple имеет опасные последствия для общественной и национальной безопасности и, по моему мнению, неприемлемо», — приводит его слова The Washington Post.