Как сообщалось ранее, жители Геранбоя Арзу Вердиев и Эльдар Мусаев записали видеообращение к руководству страны, в котором утверждали, что за их гражданскую позицию и разоблачение коррупционных фактов в районе они были избиты заместителем главы Исполнительной власти района Джейхуном Гасановым.

«Согласно графику 13 мая 2020 года в здании Исполнительной власти района глава ИВ принимал граждан. В это время во двор здания пришли жители поселка Гызылгаджилы Арзу Вердиев и Эльдар Мусаев и, чтобы обеспечить сохранение за ними земельных участков, которые они захватили у жителей района Этирама Аскерова, Али Пиримова, Айгюн Гусейновой и Юниса Гахраманова, стали требовать прекратить начатое в исполнительной власти проверку этого спорного вопроса. Гражданам официально объявили, что проверка начата в соответствии с требованиями закона «Об обращении граждан» и осуществляется в рамках полномочий ИВ района. Однако Вердиев и Мусаев выразили несогласие и стали оскорблять ответственных работников Аппарата ИВ и других должностных лиц, а также своими действиями попытались сорвать прием граждан и нарушить рабочий режим ИВ района.

Об инциденте немедленно были оповещены правоохранительные органы, в настоящее время прокуратура района проводит проверку по данному факту

Исполнительная власть Геранбойского района заявляет, что Арзу Вердиев и Эльдар Мусаев неоднократно публиковали в соцсетях видео, в которых обвиняли муниципалитет поселка Гызылгаджилы в нарушении закона при использовании земельных участков. Отмечаем, что десятки обращений этих двух граждан по различным вопросам в 2019 и в 2020 годах были рассмотрены, и на каждое из них был предоставлен подробный ответ в соответствии с законом.

Оба этих гражданина 4 мая 2020 года в административном здании ИВ района были приняты главой ИВ и руководителями правоохранительных органов района. Им вновь были даны объяснения по поводу их обращений и заявлено, что соответствующие государственные органы проведут расследование. С целью повторного обращения граждан 5 мая 2020 года были направлены запросы в Центр по работе с муниципалитетами Министерства юстиции, в Государственное агентство по организации государственного управления земельным фондом при Государственном комитете по вопросам имущества.

В ходе проверки по обращению жителей поселка Гызылгаджилы, поступившему в Исполнительную власть района, было установлено, что Арзу Вердиев угрозами отобрал у жителя поселка Юниса Гахраманова 0,5 гектара арендуемой им земли и засеял этот участок ячменем. Арзу Вердиев незаконно провел арыки на участок Государственного резервного земельного фонда, арендуемый Али Пиримовым, и незаконно засеял этот участок хлопком. Помимо этого, Арзу Вердиев потребовал у Айгюн Гусейновой покинуть используемый ею участок и захватил дорогу, идущую на участки местного населения, а также параллельную дорогу, используемую в военных целях. Незаконные действия Арзу Вердиева расследуются отделом полиции Геранбойского района на основании обращений граждан в исполнительную власть», - говорится в заявлении ИВ района.