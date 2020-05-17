В США вакцину от COVID-19 успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершается с позитивными результатами. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники компании в конце апреля начали испытывать оперативно разработанный препарат на группе добровольцев.

После приема вакцины mRNA-1273 число антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или оставалось на том же уровне. Более того, на начальной стадии вакцина зарекомендовала себя безопасной и переносимой без осложнений. В компании допускают, что завершающая стадия для финализации протокола клинических испытаний стартует в июле.

В Reuters отметили, что после публикации коммюнике стоимость акций компании выросла на 25%.