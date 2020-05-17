Коронавирус в Турции: вылечились более 111 тысяч человек

В Турции число выявленных случаев коронавируса возросло за сутки на 1 158, общее число заразившихся превысило 150 тысяч, выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 111 577 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

"Сегодня выявлены 1 158 новых случаев, всего заразившихся - 150 593. Мы потеряли сегодня 31 пациента, всего умерших - 4 171. Вылечились сегодня 1 615 пациентов, всего - 111 577", - написал Коджа.