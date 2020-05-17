Коронавирус в Турции: вылечились более 111 тысяч человек
В Турции число выявленных случаев коронавируса возросло за сутки на 1 158, общее число заразившихся превысило 150 тысяч, выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 111 577 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.
"Сегодня выявлены 1 158 новых случаев, всего заразившихся - 150 593. Мы потеряли сегодня 31 пациента, всего умерших - 4 171. Вылечились сегодня 1 615 пациентов, всего - 111 577", - написал Коджа.
Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/miIv9n6RP1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2020