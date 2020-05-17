Гражданам Испании раздадут по $500 из-за коронавируса

Гражданам Испании планируют выплачивать ежемесячный базовый доход из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ВВС.

Согласно информации, на следующей неделе правительство страны утвердит это решение. Первоначально оно охватит не менее 100 тысяч семей, наиболее пострадавших от последствий пандемии. Каждый взрослый будет получать ежемесячно не менее €462 ($500) независимо от наличия других доходов. Позднее правительство планирует распространить программу и на другие категории граждан, пишет издание «Гордон».

По словам министра социального обеспечения Хосе Луис Эскрива, выплаты обойдутся правительству в €3–3,5 млрд в год.

