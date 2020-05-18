Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram, передает ТАСС.

"Отец в данное время находится в больнице, состояние очень тяжелое, - сказал Нурмагомедов. - У него на фоне этого вируса возникли проблемы с сердцем, так как ему год назад делали операцию, сейчас ему заново сделали операцию. Так что у него очень тяжелое положение".