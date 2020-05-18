Хабиб Нурмагомедов: у отца коронавирус обновлено 23:59; видео
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова обнаружен коронавирус. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram, передает ТАСС.
"Отец в данное время находится в больнице, состояние очень тяжелое, - сказал Нурмагомедов. - У него на фоне этого вируса возникли проблемы с сердцем, так как ему год назад делали операцию, сейчас ему заново сделали операцию. Так что у него очень тяжелое положение".
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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, Нурмагомедов-старший не болен коронавирусом COVID-19. «Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают»,— сказал собеседник агентства.
Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию. В тяжелом состоянии его перевезли в Москву в военный госпиталь. Он перенес инсульт и неделю пробыл в коме. 14 мая сообщалось, что Нурмагомедов-старший выведен из комы, но все еще находится в тяжелом состоянии.