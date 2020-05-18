Золото взлетело до многолетнего рекорда

Цены на золото установили многолетний рекорд на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что экономика сильно пострадает от пандемии коронавируса, а восстановление от ее последствий может завершиться не раньше конца 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет американского регулятора.

Согласно информации, золото в ходе сегодняшних торгов в Лондоне подорожало на 1,2 процента, до 1764,73 доллара за унцию, установив ценовой максимум с 2012 года.

Также выросли цены на другой редкий металл — палладий. Его стоимость взлетела более чем на 8 процентов, прибавив 100 долларов всего за 20 минут. Цены на серебро на фоне негативных новостей поднялись на 4 процента, на платину — на 3,5 процента, передает Лента.ру.

Цены на золото, традиционно воспринимающееся инвесторами как «тихая гавань» во время кризисов, в 2020 году взлетели на 16 процентов. Рост наблюдался на фоне сообщений о снижении темпов роста ВВП, предупреждений о неминуемой рецессии и запуска антикризисных программ правительствами по всему миру.