Семь сотрудников ООН стали жертвами коронавируса

Семь сотрудников ООН умерли в результате вызываемого коронавирусом заболевания, 520 в настоящее время заражены, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"На вечер воскресенья нам сообщили о 520 подтвержденных случаях в целом в системе ООН, - сказал Дюжаррик. - В Америке зафиксированы 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", передает ТАСС.

"Что касается смертей, к сожалению, их число достигло семи", - добавил он. Среди умерших один сотрудник секретариата в Нью-Йорке, один служащий ВОЗ, один - ЮНИСЕФ.