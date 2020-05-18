Полтриллиона евро на восстановление экономики Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили европейскую программу экономического восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Ее объем составляет 500 миллиардов евро, которые будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Эти деньги будут в течение многих лет выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей. Возместить эти траты планируется в течение 20 лет из бюджета Евросоюза, главным донором которого является Германия.

"Наша цель в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, единой и солидарной", - заявила Меркель, подчеркнув, что для преодоления последствий пандемии необходимо "единовременное и сверхординарное усилие", к которому Франция и Германия готовы.

Для одобрения программы помощи необходимо заручиться согласием всех 27 стран ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение Франции и Германии как один из трех столпов восстановления экономики ЕС, помимо собственных усилий государств и уже одобренной кредитной программы Евросоюза в 540 миллиардов евро.