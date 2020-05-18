Экс-глава «Формулы-1»: в Бразилии на улицах трупы, больницы переполнены

Бывший владелец «Формулы-1», почетный президент серии Берни Экклстоун и его беременная жена Фабиана покинули Бразилию из-за нарастания распространения коронавируса в стране.

«Мы остановились в Гштааде. Сан-Паулу неожиданно стал очагом коронавируса. На улицах лежат трупы, больницы попросту переполнены. Президент в шоковом состоянии, он только сейчас осознал, насколько ситуация серьезная. Я не хочу, чтобы мой ребенок родился в таком хаосе в стране. В Швейцарии же все спокойно», — приводит слова Берни Экклстоуна Blick.

89-летний Экклстоун готовится стать отцом в четвертый раз. Его старшей дочери Деборе 65 лет, а младшей Тамаре — 35.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных в Бразилии достигло уже 245 595 человек, скончались 16 370 человек.