Эрдоган: Мы всегда будем рядом с крымскотатарским народом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего телеобращения по итогам заседания Кабмина страны коснулся темы депортации крымских татар, годовщина которой отмечается 18 мая.

«Сегодня отмечается 76-я годовщина депортации со своей родины сотен тысяч крымских тюрок и оккупации их земель, осуществленных в 1944 году по приказу Сталина», - цитирует Anadolu главу турецкого государства.

Президент Эрдоган почтил память погибших во время депортации крымских татар: «Хочу заверить, что мы всегда будем рядом с нашими крымскими братьями».

Отметим, что 18 мая исполнилось 76 лет с начала депортации крымских татар с их исторической родины – Крыма. В этот день в Украине и мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.