Сын Трампа: тема коронавируса исчезнет после выборов в США

Сын действующего президента-республиканца США Эрик Трамп заявил, что демократы используют ситуацию с коронавирусом в политических целях и эта тема исчезнет из актуальной повестки после ноябрьских выборов главы государства.

Коронавирус перестанет быть одной из главных тем сразу после президентских выборов в США, заявил сын главы Белого дома в эфире телеканала Fox News.

«Демократы пытаются лишить его величайшего достояния, а именно того факта, что американцы любят его. Ведь он уважаем... и может собрать огромные толпы», — заявил Эрик Трамп.

По его мнению, коронавирус — «сознательная стратегия», которая «волшебным образом» прекратится, когда перестанет быть политически целесообразной, то есть после президентских выборов в США в 2020 году.

«После 3 ноября коронавирус волшебным образом внезапно исчезнет», — утверждает сын главы государства.