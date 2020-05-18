У переболевших коронавирусом подтвердили стойкий иммунитет

Переболевшие коронавирусом пациенты не подвержены риску повторного заражения, заявили ученые из американского Института иммунологии в Ла-Хойя (штат Калифорния).

Как сообщается в пресс-релизе исследования на MedicalXpress, результаты исследования продемонстрировали, что иммунитет способен разными способами распознавать новый коронавирус, и развеяли опасения, что усилия по разработке эффективной вакцины могут оказаться бесполезными.

Ученые выяснили, что фрагменты белков вируса активизируют определенные лимфоциты, распознающие и уничтожающие носителей чужеродных антигенов. У всех переболевших наблюдается стойкий иммунный ответ со стороны Т-хелперов — разновидности Т-лимфоцитов, которые экспрессируют на своей поверхности гликопротеин CD4 и посылают сигналы другому виду Т-клеток (Т-киллерам), уничтожающих патоген, пишет «Росбалт».

Кроме того, в ходе исследований обнаружились признаки «перекрестного иммунитета» к коронавирусу в образцах крови 2015 и 2018 годов. По мнению экспертов, сопротивляемость к COVID-19 могут повышать и коронавирусные инфекции других типов.