Трамп пообещал «большие объявления» о вакцине от COVID-19

Соединенные Штаты опубликуют важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса, сказал президент Дональд Трамп на встрече в Белом доме с представителями ресторанного бизнеса и промышленности.

«Это важный день в плане терапии и вакцин, достигнут огромный прогресс. Грядут большие объявления», – приводит его слова ТАСС.

В начале мая Трамп сообщил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца 2020 года.